Hai lanciato un programma o un gioco sul tuo computer, sei pronto per iniziare a lavorare o giocare, ma il programma non si avvia. Se sei in questa situazione e non sai cosa fare per risolvere il problema, non ti preoccupare, non sei il solo. Windows purtroppo fa di questi scherzetti molto spesso e per nostra fortuna la soluzione è avvolte molto semplice. Il tutto richiederà un paio di minuti del tuo tempo.

Ora ti mostro le varie procedure da seguire se il programma non si avvia su Windows.

CHIUDI IL PROGRAMMA DALLA GESTIONE ATTIVITÀ

Anche se il software sembra non essersi avviato, quest’ultimo potrebbe essere attivo ma in errore, quindi non viene mostrato sul desktop. Bisogna quindi chiuderlo forzatamente dalla sezione gestione attività di Windows.

PROCEDIMENTO.

1. Premi sulla tastiera i tasti Ctrl + Shift + Esc

2. Clicca sul menù Processi e scorri la lista fino a quando non trovi il nome del programma che non si avvia.

3. Seleziona il programma con il tasto sinistro del mouse e clicca sulla voce Termina attività in basso a destra.

4. Prova a riavviare il programma e controlla se ora funziona.

AGGIORNA TUTTI I DRIVER

I driver sono i software base presenti all’interno del sistema operativo. Quest’ultimi vengono interrogati dal computer ogni qual volta bisogna effettuare un’operazione base per il sistema operativo, come riprodurre un suono, mostrare un immagine sullo schermo. Se i driver non sono aggiornanti Windows potrebbe incorrere in errori. Quindi bisogna sempre aggiornarli.

PROCEDIMENTO

1. Scarica ed installa Driver Booster cliccando qui: Download

2. Una volta installato il programma clicca su Aggiorna adesso e successivamente su Ok per aggiornare i driver. Attendiamo che il programma termini le varie operazioni e alla fine riavviamo il computer.

AVVIARE IL PROGRAMMA IN MODALITÀ COMPATIBILITÀ

Il software che non si avvia potrebbe non essere compatibile con il nostro sistema operativo. Windows possiede una modalità in grado di far credere al programma di essere una versione precedente di Windows.

1. Clicca con il tasto sinistro del mouse sull’icona del programma che non si avvia. Quindi premi il tasto destro del mouse e seleziona la voce Proprietà.

2. Vai ora sulla voce compatibilità e spunta la voce Esegui il programma in modalità compatibilità, e seleziona un sistema operativo precedente a quello da te installato, presente all’interno della lista lista e premi su Ok.

DISINSTALLARE E REINSTALLARE IL SOFTWARE

Se nulla dovesse funzionare, l’unica soluzione è eliminare ogni traccia del software dal nostro sistema operativo e reinstallarlo.

1. Scarica ed installa iObit Unistaller cliccando qui: Download

2. Trova all’interno della lista il programma da rimuovere e clicca sull’icona del cestino e seleziona la voce Elimina automaticamente i file residui dopo la disinstallazione. Infine premi su Disinstalla.

3. Installa nuovamente il programma

CONCLUSIONI

Eseguendo una delle procedure indicate nell’articolo dovresti risolvere il problema. Tuttavia se quest’ultimo persiste ed il programma da avviare è fondamentale per l’utilizzo del computer ti consiglio di procedere con formattare il computer.

Spero di esserti stato d’aiuto!