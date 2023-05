Sul Galaxy Watch 4 e anche l’ultimo Watch 5 Samsung ha introdotto la funzione per effettuare un ECG ovvero un elettrocardiogramma comodamente con l’orologio. Purtroppo questa funzione è ufficialmente disponibile solo su dispositivi Samsung.

In questa guida vedremo come abilitare ECG su Galaxy Watch 4 senza Samsung, bensì su qualsiasi dispositivo Android. Questa guida è valida anche per chi possiede un Galaxy Watch 5.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

E’ importante di amarsi di pazienza tanta pazienza e dei seguenti strumenti:

Connessione Wi-Fi

Un PC o Notebook

Galaxy Watch 4

Smartphone Android

Chiaramente nulla deve mancare della lista elencata per poter procedere e avere successo nella procedura.

Troverete tutti i file necessari e la procedura pubblicata su Drive grazie ad un insider in un forum inglese Dante63. Tutti i file a cui faremo riferimento, li troverete nel link sopracitato.

INSTALLARE SHM MOD SU ANDROID

Per abilitare ECG su Galaxy Watch 4 senza Samsung abbiamo bisogno di installare un app modificata che permetterà di avere questa funzione insieme alla misurazione della pressione del sangue.

Quindi recarsi nella cartella Drive posta in alto e scaricare il file su PC “Phone.WearOS.SHM.MOD.XXXXXX.dante63.apk” chiaramente le X fanno riferimento alla versione apk che viene aggiornata costantemente dall’autore.

Una volta fatto questo collegate lo smartphone Android al PC e trasferite il file apk nella cartella principale dello smartphone.

Recatevi ora tramite smartphone nella cartella principale tramite un manager di file, di solito è presente il manager "I miei File" di Google, da qui selezionate la voce "Apk" e selezionate il file "Phone.WearOS.SHM.MOD.XXXXXX.dante63.apk".

Vi verrà restituita una schermata nella quale vi informa che dovete dare i permessi per installare da una sorgente esterna e vi avviserà dei possibili pericoli nell'installare un app da fonti sconosciute o esterne. Se volete installare il file siete costretti ad acconsentire a tutto ciò.

Una volta installata l’app non c’è bisogno per adesso di avviarla.

DEBUG DEL WATCH 4

Prima di procedere con l’installazione di SHM Mod sullo smartwatch bisogna attivare il Debug, per farlo dovete accertarvi che il Galaxy sia collegato alla Wi-Fi che dev’essere la stessa usata dal PC. Dopo di che seguite le seguenti istruzioni:

Recatevi in impostazioni e attivate la modalità sviluppatore, per farlo bisogna andare sulla voce “informazioni sull’orologio”- “info Software” e cliccate alcune volte ripetutamente sulla versione software per abilitare questa modalità.

Ritornate in Home e tornate nelle impostazioni dell'orologio.

Nelle impostazioni scrollando in basso troverete la modalità “Opzioni Sviluppatore” e da qui entrate dentro e abilitate due voci, “Debug ADB” e “Debug tramite Wi-Fi”.

Ora cliccate sulla rete Wi-Fi a cui siete connessi sullo smartwatch e segnatevi l'IP, ci servirà più tardi.

INSTALLARE SHM SUL GALAXY WATCH 4

Per avere ECG su Galaxy Watch 4 senza Samsung abbiamo bisogno per forza di installare il software modificato anche sull’orologio. Qui le cose si fanno nettamente più complicate, perciò vi invitiamo di procedere con assoluta attenzione e cautela!

Dal PC recatevi nuovamente su Drive e scaricate la cartella denominata “Watch SHM Mod Wear OS”, all’interno aprite la cartella “Read ME – ADB Manual instructions” ora aprite il file txt Italian per avere le istruzioni in italiano per installare ADB.

Ora potete seguire le istruzioni nel file, ma per praticità riportiamo qui le fasi salienti.

Nella cartella “Read ME – ADB Manual instructions” estraete il file “Minimal_ADB_Fastboot_v1.4.3.zip” .

Ora installate il file modificando il percorso di installazione con la seguente "C:\adb"

Una volta installato ADB non avviate il programma.

Sempre nelle cartella “Watch SHM Mod Wear OS” troverete il file “Watch.SHM.MOD.xxxxxx.dante63”.

Prendete il file e copiatelo nella directory dove avete installato adb, quindi in C: trovate la cartella adb e da qui copiate il file.

Ora avviate “esegui” presente in Windows, potete cercarlo con la lente di ricerca di Windows stesso, una volta aperto digitate “cmd” e cliccate su esegui.

Si aprirà un Prompt dei comandi, da qui digitate il seguente comando senza virgolette: “cd C:\adb”

Adesso digitate in seguente comando “ adb -s “ IP address ” install Watch .SHM .MOD .X .X .X .XXX .dante63 .apk” dove nella voce IP andrete ad inserire l’IP che vi siete segnati prima e dove le X verranno sostituite dalla versione della app attualmente presente. Tutto sempre senza virgolette.

Attendete la voce “success” dal CMD e successivamente scollegate adb con il comando “adb disconnect”.

ECG SU GALAXY WATCH 4 SENZA SAMSUNG

Ora avete finalmente il software Mod sia sullo smartwatch che sullo smartphone, dunque dallo smartphone avviare l’app e inserire i dati che vi chiederà, dopo di che avviare la Mod dallo smartwatch ed eseguire la misurazione.

ATTENZIONE: L’autore e TecnoUser non si prende alcuna responsabilità per eventuali danni o problemi che possano derivare dalla procedura.